Tutti gli impegni del Milan nel mese di dicembre, tra amichevoli e ritiri

Domani venerdì 2 dicembre il Milan si ritroverà al centro sportivo di Milanello dopo due settimane di riposo. I rossoneri non impegnati al Mondiale in Qatar torneranno ad allenarsi agli ordini di Pioli , per recuperare la migliore forma fisica in vista del ritorno in campo a gennaio. Dopo pochi giorni i Campioni d’Italia disputeranno la prima amichevole giovedì 8 dicembre contro il Lumezzane. La settimana successiva invece i meneghini partiranno alla volta di Dubai, dove ci sarà un mini ritiro e due amichevoli.

Negli Emirati la squadra di Pioli affronterà l’Arsenal e il Liverpool durante la Dubai Super Cup. Ma le amichevoli per i rossoneri non finiranno qui: il 30 dicembre è infatti fissato lo scontro contro il PSV in Olanda. Il mese di dicembre sarà importante anche per la Prima Squadra Femminile, chiamata a disputare gli ultimi due match della Serie A. Le ragazze di Ganz hanno l’opportunità di conquistare dei punti importanti contro la Roma capolista e il Sassuolo, per rilanciarsi in questa prima parte di campionato che le ha viste un po’ spente. Vediamo di seguito tutti gli impegni del mese di dicembre: