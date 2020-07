Il Sassuolo blinda Boga, Carnevali: “Non cediamo i migliori”

MILANO – Tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha comunicato di voler blindare diversi giocatori molto richiesti sul mercato, tra cui Boga seguito anche dal Milan: “Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Il nostro modello è l’Atalanta”.

