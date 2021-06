Il Milan tratta Firpo: arriverà in prestito dal Barcellona

Il Milan ha individuato in Junior Firpo il vice Theo Hernandez.

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli nel corso dell'ultimo campionato ha potuto contare su XI iniziale molto forte e completo, ma le riserve alcune volte non erano allo stesso livello o per alcuni ruoli non c'erano proprio. Non è un segreto: Ibrahimovic era l'unico attaccante della squadra fino a gennaio, quando è arrivato uno spompato Mario Mandzukic dal qatar. Ma il gigante di Malmoe (che sta proseguendo nel recupero dall'infortunio in modo lento, a detta cittì svedese Andersson) non era l'unico a non avere un cambio. Infatti qualche metro di campo prima anche Theo Hernandez è stato costretto a fare gli straordinari.

Maldini e Massara infatti dopo aver ceduto Ricardo Rodriguez al Toro non sono riusciti a trovare un'alternativa al francese. Una mancanza che non è stata riempita neppure nel mercato invernale che ha costretto Pioli a schierare Diogo Dalot anche de terzino sinistro.

Per questo per il prossimo mercato il duo rossonero partirà alla ricerca di un terzino (e di un centravanti). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, il club via Aldo Rossi avrebbe individuato in Junior Firpo il profilo idoneo e sarebbero pronti a trattare nuovamente con il Barcellona. A gennaio infatti il Milan trovò l'accordo con i blaugrana ma Firpo ebbe qualche dubbio personale legato alla gravidanza della sua compagna.

Rimane dunque da capire come il classe '96 spagnolo di origini domenicane si trasferirà alla corte di Pioli. Il Milan ha, riporta la rosea, trovato l'accordo con il Barcellona per il prestito con diritto di riscatto ma mancano quelle del prestito con obbligo. Firpo, dal canto suo, sa che lasciare i blaugrana non sarà facile ma è consapevole che in rossonero giocherà di più.