Il Milan e le altre big su Tonali: il prezzo…

MILANO – Sandro Tonali, talento nel brescia nel mirino della Juventus e del Milan da ormai diverso tempo, potrebbe far pagare un prezzo caro al suo presidente a causa dei danni economici provocati dalla diffusione del Coronavirus. Se infatti questa estate il Presidente del Brescia Massimo Cellino sperava di ricavare almeno 60 milioni di euro dalla cessione del centrocampista 19enne, ora dovrà accontentarsi al massimo di 40 e non vi sarebbe nemmeno così tanta certezza in merito, data la crisi economica che investirebbe i top club con milioni di ricavi persi.