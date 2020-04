Il Milan cambia volto sulla fascia destra

MILANO – Nonostante fino a qualche anno fa fossero considerate due vere e proprie promesse del calcio italiano, la crescita di Davide Calabria e Andrea Conti ha subito una battuta d’arresto. Nel corso di questa stagione nessuno dei due è riuscito a convincere pienamente, tanto da essersi spesso alternati nel ruolo di terzino destro. Difficile dunque capire chi sia il titolare fra i due, con Conti che negli ultimi mesi sembrava aver scalzato Calabria, senza però fornire prestazioni di alto livello. Insomma, due promesse sin qui non mantenute, tanto che il Milan starebbe pensando di cedere almeno uno dei due nella prossima finestra di calciomercato. Stando a Tuttosport, il principale candidato alla partenza sarebbe proprio Andrea Conti, già vicino al trasferimento la scorsa estate. Qualora venisse davvero ceduto, potrebbe essere rimpiazzato da Emerson, terzino in forza al Betis Siviglia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live