Ibra ruggisce: “Ronaldo e Messi? Nulla di meno. Non fate confronti con…”

Lo svedese è pronto: dopo quattro mesi torna nella delicata sfida di campionato contro Sarri e la sua Lazio.

A poche ore da Milan-Lazio Zlatan Ibrahimovic ha parlato a tutto tondo in un'intervista a FranceFootball. I paragoni con i più grandi, la Champions e il Pallone d'Oro: lo svedese dice tutto senza scrupoli, come sempre. "Non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo, credo di essere io il migliore - si legge su un'anticipazione dell'intervista - Se parliamo di qualità intrinseche non ho nulla da invidiare a loro, se invece consideriamo i trofei allora sì: mi manca la Champions League. Il Pallone d'Oro non è un'ossessione e non mi manca, sono io che manco a lui. Non so in base a quale criterio viene assegnato. Se il collettivo funziona ne trae beneficio anche il singolo, che non sarà buono se la squadra non è buona. E io, penso di essere il migliore al mondo".