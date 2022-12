Houssem Aouar offerto al Milan: questa la decisione dei rossoneri

Houssem Aouar del Lione si è offerto al Milan per il mercato di gennaio. Vediamo di seguito la decisione della società rossonera

Redazione Il Milanista

Il campionato è fermo per permettere lo svolgimento dei Mondiali di Qatar. Questa lunga pausa sta permettendo ai club di ricaricare le batterie, ma anche alle società di pianificare il mercato invernale. Anche il Milansta lavorando da settimane ormai per capire quali mosse effettuare a gennaio durante il mercato riparatore. La società deve migliorare delle zone di campo, perciò se sarà possibile acquisterà dei rinforzi per migliorare la rosa attuale.

Grazie ai risultati ottenuti negli ultimi tempi, il Milan è tornato ad essere uno dei club più apprezzati al Mondo e in grado di attrarre i grandi giocatori. In molti hanno lanciato dei segnali al club meneghino, tra cui Houssem Aouar. Il talento francese ha il contratto in scadenza con il Lione e vorrebbe trasferirsi al Milan. Tuttavia dopo una lunga fase di riflessione, la dirigenza rossonera ha deciso di non prendere in considerazione questa opportunità.

Aouar è un giocatore di grande talento, che gode della forte stima di Massara. Tuttavia il Milan non ha bisogno adesso di un giocatore con quelle caratteristiche, avendo già in rosa De Ketelaere, Diaz e Adli. Perciò il club di via Aldo Rossi non proverà nessun affondo a gennaio per Houssem: la decisione è stata presa e comunicata all’entourage del giocatore.