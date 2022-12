Mercato Milan / Maldini sogna il colpaccio: “Contatto!” | News

In casa Milan si guarda sempre e costantemente al futuro, con un occhio puntato specialmente verso le occasioni che il mercato potrebbe mettere a disposizione nel prossimo futuro. A gennaio, ad esempio, il club rossonero andrà alla caccia proprio di opportunità, senza mettere in conto investimenti di grossa portata. In estate invece, il Milan si muoverà in maniera più massiccia. Gerry Cardinale infatti avrebbe già fatto capire di voler mettere a disposizione un budget importante per centrare almeno un paio di colpi di grosso calibro. Di idee e obiettivi ce ne sono già parecchi. Tra questi, attenzione ad un grande nome che Maldini segue da tempo e per il quale sarebbero già in programma alcuni contatti nelle prossime settimane <<<