Al via il ritiro del Milan a Dubai: amichevoli, allenamenti e Meet&Greet

Oggi 10 dicembre inizia il ritiro del Milan a Dubai. In giornata i rossoneri partiranno alla volta degli Emirati Arabi Uniti per svolgere dieci giornate di ritiro. Durante questo soggiorno i Campioni d’Italia non svolgeranno soltanto allenamenti, ma prenderanno anche parte alla Dubai Super Cup. I Diavoli infatti disputeranno due amichevoli contro due squadre inglesi: il 13 dicembre alle 15 ci sarà la sfida contro l’Arsenal, mentre il 16 dicembre alle 16:30 è in programma la sfida contro il Liverpool.