Milan 1-1 Sampdoria, le dichiarazioni di Hauge nel post partita

Jens Petter Hauge, esterno d'attacco rossonero rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post Milan-Sampdoria

Redazione Il Milanista

MILANO - Jens Petter Hauge, esterno d'attacco rossonero rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post Milan-Sampdoria, sfida valsa per la 29esima giornata del campionato di Serie A e terminata 1-1 con le reti di Quagliarella per i blucerchiati e di Hauge per i rossoneri.

SUL GOAL:“Sono felice per il gol, un gran gol. Non abbiamo vinto e quindi è difficile essere pienamente soddisfatti, ma un punto e meglio di zero. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare”.

SULLA CHAMPIONS: “Certo, abbiamo ancora 9 partite e 27 punti per cui lottare. Dobbiamo lavorare duro e pensare una partita alla volta, l’obiettivo è chiaro”.

SUL SUO INSERIMENTO IN ITALIA: “Sta andando bene, sto cercando di migliorare ogni giorno, sto continuando ad imparare la lingua. Sono molto felice qui, ora dobbiamo finire allo stesso livello con cui abbiamo iniziato la stagione”.

Le parole di Pioli

SULLA PARTITA: "Anche la Sampdoria ha avuto giocatori in nazionale. Kjaer ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi un a partita al di sotto del tuo livello queste sono le prestazioni. Oggi c'e delusione e amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni.

SULL'ATTEGGIAMENTO: "Dovevamo affrontare la partita con più ritmo e più piglio, Non è mancato lo spirito nel finale di gara. Volevamo tornare vincere a San Siro ma non siamo riusciti. L'occasione del palo di Kessie ci poteva dare la vittoria ma per come abbiamo giocato non meritavamo la vittoria."

SULLO SCUDETTO: "E' l'Inter che ha nelle proprie mani lo scudetto. Solamente l'Inter può perderlo"