Gullitt: “Il Milan farà di tutto per non perdere e non far festeggiare l’Inter”

L'ex giocatore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di questa sera. Queste le sensazioni dell'olandese

Lorenzo Focolari Redattore 22 aprile - 10:28

Dopo il tonfo europeo, si torna in campo per un altro appuntamento importante. Questa sera il Milanaffronterà l'Inter in un derbyimportante. In caso di successo infatti i nerazzurri potranno festeggiare matematicamente lo Scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ruud Gullitt ha parlato del match.

Partita scomoda: "Diciamo che al Milan avrebbero preferito una partita diversa, diciamo non decisiva, ma vista la situazione sono certo che faranno di tutto per non perdere. L'Inter non può festeggiare il campionato in un derby a casa del Milan!".

Come stanno le squadre: "Bisogna ammettere che l'Inter sta giocando benissimo e non da oggi, lo scorso anno è arrivata alla finale di Champions, è un'ottima squadra. E dico una cosa che non avrei mai voluto dire: è favorita per la vittoria questa sera, è così. Il Milan sta cercando di risalire, da qualche anno. E non è facile. Per me è stata una sorpresa che abbia vinto il titolo due anni fa".

