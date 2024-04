Albertini: “Il derby va vinto, altrimenti per i tifosi sarebbe inaccettabile”

L'ex giocatore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'importanza di vincere il derby per la squadra di Pioli

Dopo l'amara eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma , il Milan deve tornare a pensare al campionato. Domani alle 20:45 ci sarà il derby contro l'Inter e la missione è chiara: tornare a vincere e rimandare il festeggiamento Scudetto dei cugini. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato delle prospettive rossonere per questa gara.

" Questo derby va vinto, per un tifoso milanista vero sarebbe inaccettabile vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto proprio domani . E' un concetto che dovrebbe essere chiaro anche ai giocatori, che invece con il pareggio contro il Sassuolo hanno perso un'occasione e si sono cacciati in questa situazione …", ha concluso l'ex centrocampista.

