Gullit: “Il Milan può vincere lo Scudetto, il calcio di Fonseca è ambizioso”

L'ex campione del Milan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle prospettive della squadra rossonera

Ruud Gullit ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex campione del Milan ha parlato dei rossoneri e delle prospettive per questa stagione, dicendosi fiducioso sulla forza della squadra per la lotta al vertice .

Sulla possibilità dello Scudetto : "Parlo da tifoso e dico sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all'allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al predecessore".

Su Fonseca: "Il suo è un calcio... ambizioso: certi risultati li raggiungi più facilmente con il gioco e lui sta puntando su quello. Ci vuole un po' di tempo per trasmettere le sue idee alla squadra, ma la strada mi sembra quella giusta, come testimoniano le tre vittorie di fila in campionato".