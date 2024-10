Calciomercato Milan | Ora si parla di un colpo fantastico: “Dal Barcellona!”

E' sempre tempo di calciomercato in casa Milan. Anche perché, in fin dei conti, la prossima sessione invernale non è poi così lontana. E, stando alle ultime news di mercato, proprio a gennaio qualcosa potrebbe muoversi davvero in ottica Milan. Tra nuovi colpi in entrata e anche alcune possibili cessioni, il club rossonero potrebbe essere nuovamente tra i protagonisti principali della finestra di riparazione. A tal proposito, in queste ultime ore sta girando una notizia davvero grossa che parla di un possibile colpo top addirittura dal Barcellona <<<