Zazzaroni: “Ho perplessità sul fatto che Fonseca sia meglio di Pioli”

Le parole di Zazzaroni

"Credo che Pioli se ne vada non particolarmente felice per come è stato trattato nelle ultime settimane. Vedremo se chi arriverà dopo sarà migliore di lui oppure no. Ho molte perplessità sul fatto che Fonseca sia meglio di Pioli. Questo è un mio pensiero in base a quello che ho visto per esempio alla Roma. Fonseca è un buon allenatore, ma Pioli è migliore. Non voglio però partecipare al movimento del dissenso che al Milan ha già fatto fuori Lopetegui. Facciano le loro scelte".