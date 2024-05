News Milan / Clamoroso: salta Fonseca? Sta girando una voce pazzesca

Mentre la squadra si appresta a chiudere definitivamente la stagione con l'amichevole contro la Roma, i vertici del Milan sono già impegnati a programmare il futuro, tra la scelta del nuovo allenatore e il calciomercato estivo. Per quanto riguarda il mercato rossonero, vi abbiamo raccontato ampiamente del grande obiettivo Zirkzee e di tanti altri nomi. Ma anche delle possibili cessioni top come quella di Theo Hernandez, di cui si sta parlando specialmente in queste ultime ore. L'argomento principale però rimane ovviamente quello riguardante il prossimo tecnico del Milan, con Fonseca ormai nettamente in pole position.