Gudmundsson svela: “Sognavo la Premier, ma ora mi piace l’Italia…”

L'asso islandese del Genoa sarà uno dei pezzi pregiati del mercato e interessa anche al Milan. In un'intervista a CBS Sports ha parlato così

Lorenzo Focolari Redattore 8 maggio - 12:35

In questa stagione uno dei giocatori rivelazione è stato indubbiamente Albert Gudmundsson. L'islandese ha trascinato il Genoa di Gilardino con le sue giocate e soprattutto i suoi numeri: 14 gol e 3 assist in 32 presenze in Serie A. Il fantasista, in vista del prossimo mercato, fa gola a diversi club di Serie A, Milan compreso. In un'intervista a CBS Sports, il classe '97 ha parlato del suo futuro.

Le parole di Gudmundsson sul futuro — "A Genova sto bene. Fin da quando ero bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League. Ma da quando sono in Italia la situazione è un po' cambiata. Mi piace il Paese, mi piace la Serie A, mi piace il calcio, mi piace la vita che si fa qui. Se devo essere sincero, non sono ansioso di lasciare l'Italia. Se devo lasciare il Paese e Genova, deve essere per qualcosa di meglio, perché qui mi sento davvero me stesso e sto bene. Quindi non sono ansioso di lasciare la Serie A".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.