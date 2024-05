Angelozzi: “Brescianini lo volevo da 2-3 anni. Ci sono alcuni grandi club”

Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone è intervenuto ai microfoni di TV Play per parlare dell'ex centrocampista del Milan

La scorsa estate Marco Brescianini ha lasciato il Milan , club dove è cresciuto, per trasferirsi a titolo definitivo al Frosinone . Il centrocampista classe 2000 si è rivelato un bel colpo , visto il suo rendimento: 4 gol e 2 assist in 33 presenze. Di lui ha parlato Guido Angelozzi , direttore dell'area tecnico-operativa del club gialloblù.

" Sta facendo un ottimo lavoro , lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo . Quest'estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale , posso dire che alcuni grandi club lo stanno osservando con attenzion e".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.