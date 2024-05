Galliani e il retroscena su Desailly: “Ho fatto un colpo da matto…”

Il retroscena di Galliani su Desailly

"Corteggiavo Desailly, sapevo come fare per portarlo a Milano e avevo un buonissimo rapporto con il Presidente del Marsiglia, Tapie e così capisco che se avessi chiesto questo acquisto a Silvio Berlusconi, lo avrei messo in imbarazzo, sia in caso di risposta positiva sia negativa. Ho fatto un colpo da matto: vado in Francia, a casa del Presidente Tapie, e faccio tutto senza dire nulla. Ho rischiato e Marcel arrivò nel novembre del '93, quasi di nascosto".