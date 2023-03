Gosens: “Il derby in semifinale di Champions sarebbe fantastico”

In esclusiva alla Repubblica ha parlato il terzino sinistro dell'Inter Robin Gosens che ha detto: “Nel mio futuro c’è solo l’Inter. So che nessuno mi ha mai regalato nulla in carriera, ma il trasferimento alla Pinetina l’ho vissuto come un dono. È una delle squadre più grandi al mondo, voglio dimostrare di meritarla. Sono onesto, so che per troppo tempo non sono stato il giocatore che l’Inter pensava di avere comprato”.