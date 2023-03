Milan, il percorso eccezionale dell’Under 14 di mister Merlo

La squadra dei giovani rossoneri ha collezionato dieci vittorie di fila: ora manca solo una giornata per mantenere il primato in classifica

Redazione Il Milanista

Mentre sale l'attesa per il big match con il Napoli, volgiamo lo sguardo al settore giovanile. L'Under 14 infatti sta facendo un campionato eccezionale. Il focus dal sito ufficiale del Milan: "Quattordici gare senza conoscere sconfitta, quattordici come la categoria della selezione del Settore Giovanile rossonero capace di raggiungere tale risultato, giunta ormai a un passo dal traguardo. L'Under 14 di Mister Merlo, dall'affermazione nello scontro diretto contro l'Inter - valso il primato - in avanti, ha collezionato un altro tris di vittorie convincenti. Vittorie che, sommate alle precedenti, allargano il conteggio complessivo a quota dieci successi consecutivi.

E allora, a una giornata dal termine, non resta che provare ad aggiungere la lode alla stagione dei classe 2009: mantenere il primo posto in classifica garantirebbe infatti l'accesso alla fase interregionale. Il vantaggio sui nerazzurri inseguitori è di soli due punti, e i rossoneri saranno ospiti sull'insidioso campo del Monza nell'ultima - e decisiva - giornata. I brianzoli occupano la terza posizione in graduatoria, a soli sei punti di distanza dal Milan capolista, e già nella sfida d'andata (3-2) hanno impensierito i rossoneri.

"Sono contento di come sta andando questa stagione perché, anche se ti chiami Milan, non è mai scontato fare bene, soprattutto in questa fascia di età. È una bella soddisfazione" - ha commentato Mister Merlo tracciando un bilancio dell'annata in corso.

Non solo classifica, però. Perché l'obiettivo principale è sempre la crescita della squadra: "I ragazzi sono cresciuti e stanno continuando a migliorare, ho riscontri positivi sia a livello individuale che a livello di gruppo. Se poi riusciamo a ottenere anche un piazzamento positivo a livello di classifica è sicuramente meglio, ma tutto ciò è frutto del lavoro quotidiano e va dato merito ai ragazzi che si sono impegnati: ascoltano e apprendono" - ha aggiunto il tecnico rossonero".