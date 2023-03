Mercato Milan / News col botto, Konur: “Idea Abraham in attacco!” I dettagli

Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo grande colpo di mercato del Milan arriverà in attacco. Il club rossonero è alla spasmodica ricerca di un nuovo centravanti , viste le difficoltà riscontrate dall'attuale reparto offensivo rossonero che finora ha garantito troppi pochi gol.

Ecco perché da mesi stanno circolando in orbita rossonera tantissimi nomi per l'attacco. Sulla lista di calciomercato del Milan ci sono alcuni obiettivi di vecchia data, idee suggestive, veri e propri sogni di mercato, ma anche alcune possibili sorprese clamorose. E proprio in queste ore è spuntata anche la candidatura di Tammy Abraham della Roma: ecco tutti i dettagli in merito <<<