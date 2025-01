Milan, Gimenez ko in Champions: le condizioni dell’obiettivo rossonero

Nella partita tra Lille e Feyenoord l'attaccante, obiettivo di mercato del Milan, è uscito per infortunio: le ultime sulle sue condizioni

Lorenzo Focolari Redattore 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 11:37)

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milanvuole chiudere il colpo in attacco. E il nome più caldo è sempre quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Ieri però non sono arrivate buone notizie dalla serata di Champions League.

Ieri, infatti, nella partita persa con un netto 6-1 a Lille dalla squadra olandese, il centravanti messicano prima è andato a segno e poi è uscito per infortunio. Non ci sono ancora informazioni certe sulle sue condizioni, ma Gimenez è uscito dallo stadio in stampelle.

Le prime informazioni sull'infortunio dell'obiettivo rossonero sono arrivate direttamente da Priske, tecnico del Feyenoord. Queste le sue parole a Ziggo Sport: "Santi non è uscito per precauzione. Ha sentito dolore ed è dovuto uscire, non poteva continuare". Nel frattempo il Milan si rinnova: la formazione della prossima stagione sarà...