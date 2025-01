Calciomercato, il Milan avrà una formazione fortissima: “Nel 2025 arriva…”

Il Milan vuole aprire un nuovo ciclo con Sergio Conceicao in panchina, possibilmente più lungo e vincente rispetto a quello di Fonseca. Il nuovo tecnico rossonero, appena arrivato, ha dato subito segnali forti e incoraggianti, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare per diventare veramente grandi. Conceicao ha sicuramente bisogno di tempo per plasmare il Milan a sua immagine e somiglianza. Ma avrà bisogno anche di interventi importanti di calciomercato . Tra gennaio e soprattutto il prossimo mercato estivo infatti, la formazione rossonera potrebbe radicalmente cambiare volto , seguendo anche le idee e le direttive dell'allenatore portoghese.

Il 2025 rossonero dovrà portare risultati importanti e per conquistarli si passerà inevitabilmente anche dal mercato oltre che dal lavoro sul camp. Ma andando più nel concreto, come potrebbe diventare la formazione del Milan del prossimo futuro? Basandoci sulle ultime notizie di calciomercato, noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda e ad anticipare come potrebbe essere il prossimo Milan targato Conceicao. E allora, andiamo a sfogliare la nuova formazione rossonera da sogno per il 2025, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<