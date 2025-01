Boban: “Dal Milan non sai mai cosa aspettarti, Morata impalpabile”

Milan discontinuo: "Dal Milan non sai mai cosa aspettarti, almeno in questa stagione: quando meno te lo aspettavi ha fatto una grande partita. Purtroppo c'è discontinuità, poco equilibrio, una squadra creata non idealmente, per essere dolci, si vedono tutte queste lacune. Hanno cambiato l’allenatore, ci sono drammi continui: è una stagione travagliata e inconsistente. Detto ciò, tatticamente non è stato male ma ha creato poco, sempre con i soliti Fofana e Pulisic e con Leao a intermittenza. Però a me è piaciuto più a Zagabria che contro il Parma, dove non si è capito niente".