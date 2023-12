Gervasoni sul fallo di Loftus Cheek: “Giusto il mancato intervento del VAR”

Il vice-designatore AIA Carlo Gervasoni ha commentato il mancato intervento del VAR durante Milan-Fiorentina

Continua a far discutere il tocco di mano di Loftus Cheek in area di rigore durante la partita tra Milane Fiorentina, disputatasi sabato 25 novembre. I rossoneri hanno vinto il match per 1-0 grazie al rigore trasformato in gol da Theo Hernandez, ma non senza polemiche.

Proprio dell’episodio che ha visto coinvolto Loftus Cheek nel corso di questa partita ha parlato il vice-designatore AIA Carlo Gervasoni, intervenuto a “Open VAR”.

Le sue dichiarazioni: “Non si va a rivedere perché per l’arbitro non è punibile. Gli elementi che lo rendono un episodio complicato sono che il braccio parte largo ma va a stringere, c’è poi la deviazione sul corpo che cambia completamente la direzione del pallone. Quindi il VAR ha giustamente due elementi che lo portano a non fare l’intervento”.

