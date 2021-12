Genoa-Milan, Costacurta: “Sheva si emozionerà contro il Milan”

Questa sera è in programma al Ferraris la gara tra il Milan e il Grifone. Ecco cosa pensa Costacurta della gara e di Sheva.

Il Milan questa sera è pronto a tornare in campo in campionato. In programma alle 20:45 la sfida al Ferraris contro il Genoa dell'ex Shevchenko. Fondamentale per gli uomini di Pioli ritornare a conquistare i 3 punti che mancano ormai da un mese. Il tecnico rossonero vuole anche ritrovare la solidità difensiva che si è persa nelle ultime due gare. Infatti, tra Firenze e la partita di domenica a San Siro, i gol incassati sono stati 7. Dall'altra parte, i ragazzi di Sheva hanno bisogno di punti per continuare a lottare per la salvezza. E proprio dell'ucraino ha voluto parlare a "Sky Sport24" l'ex rossonero Alessandro Costacurta.