Gazzetta: “Regali da 70 milioni. Fonseca, ci siamo: annuncio a giorni”

Sono giorni frenetici in casa Milan, dove si stanno decidendo le mosse da effettuare nel corso del mercato estivo. I rossoneri vogliono rafforzare la squadra attuale e portare molti rinforzi già alla corte del nuovo allenatore. L’edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così: “Regali da 70 milioni. Fonseca, ci siamo: annuncio a giorni. Zirkzee e Borja per il nuovo Milan”. Nel corso di questa settimana è atteso infatti l’arrivo del tecnico portoghese, che potrebbe essere annunciato tra mercoledì e giovedì. Invece per quanto riguarda il mercato, i dirigenti rossoneri potrebbero fare un doppio colpo in attacco. Il grande obiettivo rimane Zirkzee del Bologna, ma con lui potrebbe arrivare anche Armando Broja del Chelsea. Per prendere entrambi serviranno circa 70 milioni di euro. Ma, parlando sempre di calciomercato, ora grandissima attenzione. Esplode il mercato rossonero: "Zirkzee c'è! Poi subito altri 3 colpi top!" <<<