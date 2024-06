Tuttosport sicuro: “Douglas Luiz torna nel mirino Milan”

Il Milanha già iniziato a programmare le mosse da effettuare durante il mercato estivo. L’obiettivo dei Diavoli è quello di rafforzare la rosa e donare al nuovo mister gli innesti giusti per tempo. Proprio a tal proposito l’edizione odierna di Tuttosport titola: “Douglas Luiz torna nel mirino Milan”. Il primo nome sulla lista rossonera per rafforzare il centrocampo è Youssouf Fofana del Monaco, ma non bisogna sottovalutare il giocatore dell’Aston Villa. Negli scorsi giorni infatti i dirigenti del Diavolo hanno parlato con quelli del club inglese proprio del centrocampista portoghese. Già nel corso dell’estate 2022 il Milan aveva messo gli occhi su Douglas Luiz per sostituire Kessiè, ma la richiesta del club era troppo alta. Invece ora per motivi di Fair Play Finanziario, l’Aston Villa deve completare le cessioni entro il 30 giugno e il brasiliano rientra tra i sacrificabili. In tutto questo, però, grandissima attenzione. Esplode il mercato rossonero: "Zirkzee c'è! Poi subito altri 3 colpi top!" <<<