News Milan, esplode il mercato: “Zirkzee c’è! Poi subito altri 3 colpi top!”

Come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero, il mercato del Milan si sta letteralmente infiammando e sta entrando nel vivo. L'assalto a Joshua Zirkzee è totale, i rossoneri hanno scelto lui come rinforzo principale per l'attacco. L'accelerata potente degli ultimi giorni ha avvicinato fortemente Zirkzee al Milan, che ora spera di chiudere entro stretto giro di posta il suo primo grande colpo di calciomercato. Il giocatore vuole vestire di rossonero e ha già da tempo un accordo di massima con il club (ingaggio da circa 4,5 milioni più bonus a stagione).