Gasp dopo il pesante ko contro il Torino avverte i suoi in vista del Milan

Il tecnico Piero Gasperini ha parlato ieri sera dopo il pesante ko della dea contro il Torino. Ecco le sue parole...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il tecnico della dea Gian Piero Gasperini che dopo il pesante ko con il Torino ha detto: "Gli uomini più rappresentativi sono stati come sempre all'altezza e capaci di giocare una partita dignitosa. Questa sera abbiamo giocato in pochi".

Sulla prossima partita contro il Milan — "Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L'importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite".

