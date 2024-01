Gasperini: “Serve crescere negli scontri diretti. Vinto col Milan e poi…”

Le parole di Gasperini

Sulla stagione: "Siamo contenti del nostro quinto posto e dei risultati che stiamo ottenendo, ma serve crescere soprattutto negli scontri diretti. La squadra non ha mai deluso: abbiamo battuto il Milan, pareggiato con la Juve, ma abbiamo perso contro Inter, Fiorentina, Bologna, Napoli e Lazio. Noi vogliamo assolutamente riconfermarci, e ci troviamo in una situazione dove abbiamo tanti giocatori nuovi. Crescendo e rimanendo fedeli al modello Atalanta, dove in un contesto dove le big perdono un sacco di soldi, dall’altra i bilanci della nostra squadra sono ottimi".