Gasperini su De Ketelaere: “Ragazzo giovane dalle indubbie qualità”

In un'intervista ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dell'Atalanta ha parlato dei margini di miglioramento dell'ex giocatore del Milan

Domani l'Atalanta sarà impegnata in Europa League sul campo dello Sporting Lisbona. In vista dell'impegno europeo, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha risposto anche a una domanda su Charles De Ketelaere, arrivato in estate dal Milan.

Le parole di Gasperini su CDK — "Margini di miglioramento? Sicuramente tanti, è un ragazzo giovane di 22 anni che ha delle indubbie qualità . Il fatto che fosse stato scelto dal Milan già lo dimostra. Arriva da un anno non fortunato a livello individuale, nel quale ha fatto un’esperienza importante. Quest’anno per me è un po’ più semplice che se fosse arrivato in questa stagione. Ho trovato un ragazzo di assoluto valore e con tanta voglia di fare bene".

