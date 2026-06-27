Il Milan sembra fare sul serio. Dopo aver effettuato uno dei colpi più cari della storia (Gonçalo Ramos un affare complessivo da 70 milioni di euro), adesso i rossoneri vogliono continuare ad investire sul mercato. Le cifre non potranno essere simili a quelle per l’attaccante portoghese ma comunque ci sono molto idee che potrebbero andare in porto. In queste ultime ore Zlatan Ibrahimovic avrebbe messe nel mirino un attaccante molto giovane, un’ala sinistra pronta per il dribbling e dal potenziale molto alto.

Si tratta di Alajbegovic, ragazzo bosniaco che in Italia è tristemente conosciuto per aver partecipato alla gara che ha eliminato l’Italia dai Mondiali di questa stagione. Proprio in questa competizione, il giovane Alajbegovic sta facendo parlare di sé con delle buone prestazioni che lasciano ben sperare per il futuro.

Lo stesso Zlatan ha espresso delle parole molto interessanti sul classe 2007: “Alajbegovic? Tecnica perfetta. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro”.

Il colpo Ramos è quello più costoso di sempre

Top 10 dei trasferimenti portoghesi più costosi del Milan

sarà il centravanti per la prossima stagione della squadra rossonera. Accordo concluso tra PSG e Milan per un importo che arriva a raggiungere i 70 milioni di euro, con 65 fissi e 5 in aggiunta come bonus. Grazie a questo significativo investimento di, il classe 2001 diventa il trasferimento più costoso nella storia del Milan.Nella classifica dei dieci trasferimenti più costosi della storia del Milan, quattro di questi sono calciatori provenienti dal Portogallo. Al sesto posto compare, che è arrivato al Milan nel 2017 per 38 milioni di euro. Al quarto posto troviamo, l'unico tra i quattro che appartiene a un periodo diverso, giunto in rossonero nel 2001 per 41,22 milioni di euro. Al secondo posto si colloca, acquistato nel 2019 per 49,5 milioni di euro e, infine, al primo posto c'è proprio Goncalo Ramos con 74 milioni di euro.