Ancora Galliani: “Possiamo fare degli sbagli, ma non dobbiam retrocedere”

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato della squadra brianzola. Sentite tutte le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Monza News ha parlato l'amministratore delegato del MonzaAdriano Galliani che ha detto: "Sono felice della mia vita, mi manca solo qualche obiettivo con il Monza. Ho tappezzato Monzello, un anno fa, con la scritta "Abbiamo impiegato 110 anni per andare in A, non possiamo impiegare 12 mesi per tornare in B".

Ancora le sue parole — “Noi dobbiamo stare in Serie A, poi quel che arriva arriva. Noi possiamo fare tutti gli errori del mondo, vengono perdonati. Ma non possiamo retrocedere. Io divento pazzo a dove andavo a vedere il Monza. Andiamo all'Olimpico, a Torino, andavamo negli stadi più infimi d'Italia. Io non avrei mai pensato che il Monza potesse giocare in certi stadi".

