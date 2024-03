Galliani: “Episodio Acerbi-Juan Jusus? Conosco Francesco, mi fa strano”

Ancora le sue parole

“Credo improbabile la cosa, mi fa strano ma non so, non ho visto. Acerbi non è razzista”. Queste le parole dell'ad del Monza nonchè senatore Adriano Galliani che ha parlato all'uscita dal senato in merito all'episodio di possibile razzismo dell'italiano nei confronti del brasiliano.