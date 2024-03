Mercato Milan, news improvvisa: “Colpo a sorpresa, offerti 18 milioni!”

1 di 2

Milan, calciomercato già in fermento

Mercato Milan, news a sorpresa per l'attacco rossonero.

C'è già grande attesa e parecchia curiosità rispetto ai progetti del Milan per il prossimo futuro e in vista del mercato estivo. La sensazione generale è che in casa rossonera si respiri nuovamente aria di grandi novità e possibili sorprese. Si attendono infatti sviluppi sul lato allenatore (Pioli rimarrà o arriverà un altro tecnico?), ma anche per quanto riguarda il calciomercato. La prossima in effetti sarà un'altra sessione decisamente movimentata, che è destinata a portare in dote parecchi cambiamenti.

Il reparto che più di tutti andrà incontro a una mezza rivoluzione è l'attacco. Luka Jovic fatica ancora a imporsi con continuità e la sua permanenza a Milano è tutt'altro che scontata. E poi c'è la questione Olivier Giroud. Il rinnovo, ad oggi, è in stand-by e la MLS chiama. Come riferito da ESPN, il francese sarebbe molto tentato dall'avventura americana, con la famiglia che appoggerebbe questa decisione. In entrata, già da tempo era in programma almeno un grande colpo là davanti. Ma se dovessero salutare sia Jovic che Giroud, allora il Milan potrebbe andare alla caccia di due nuovi centravanti sul mercato estivo.

Non a caso, da tempo circolano parecchi nomi che vengono accostati al Diavolo. Sappiamo che in cima alla lista rossonera c'è Joshua Zirkzee del Bologna e - a seguire - Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Ma, proprio perché il Milan potrebbe dover comprare anche un altro attaccante, bisogna fare molta attenzione anche ad altri possibili obiettivi di calciomercato a sorpresa. A tal proposito, in queste ultime ore sono arrivate novità molto importanti su altri nomi che sarebbero finiti nel mirino rossonero <<<