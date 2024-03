Milan-Inter: richiesta accolta, nuova data per il derby di Milano

Milan-Inter verrà spostata. Inizialmente previsto per domenica 21 aprile alle ore 20:45 allo stadio San Siro, il derby di Milano sarà spostato di 24 ore, in via ufficiale, nella giornata odierna. Si giocherà, dunque, lunedì 22 aprile alla stessa ora e stesso luogo. La squadra di Stefano Pioli, infatti, sarà impegnata il giovedì precedente allo Stadio Olimpico di Roma. I rossoneri dovranno affrontare il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Per questi motivi, alla fine la richiesta del Milan è stata accolta.