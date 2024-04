Lotito contro Galliani: “Sei dalla parte di Gravina, non te lo perdono”

La Repubblica oggi ha parlato di Claudio Lotito, in particolare dell'attacco all'ex dirigente rossonero Adriano Galliani

Il clima non è dei migliori fra i corridoi della Lega Serie A . Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente della Lazio , Claudio Lotito , ha attaccato l'ex dirigente rossonero, e ora al Monza , Adriano Galliani . Il numero uno biancoceleste si è così scagliato al termine al termine della presentazione del film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris .

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, le parole di Lotito sarebbero state molto dure nei confronti di Galliani : "Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro. Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono". Le accuse sono legate alle parole dello stesso dirigente del Monza riguardo la prospettiva di ridurre le squadre di Serie A a 18 componenti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.