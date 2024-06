Galli: “Con Mastour sono stati commessi errori, pensava fosse tutto facile”

L'ex rossonero Filippo Galli ha parlato di un ex Milan come Hachim Mastour. Sentite le sue parole sull'ex stella...

In esclusiva a “calcio bello da dio” ha parlato l'ex calciatore rossonero Filippo Galli il quale si è espresso su un ex talento cristallino come Hachim Mastour: "Con Mastour sicuramente sono stati commessi degli errori, ero responsabile quindi mi sento responsabile, perché non si è dato tempo a questo ragazzo di superare le difficoltà”.