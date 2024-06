Milan, virata su Guirassy: la clausola fa gola ma occhio alla concorrenza

Il 28enne è reduce da una grande stagione in Bundesliga, in cui ha segnato 28 gol in 28 partite. Proprio per questo la concorrenza non manca: in Germania c'è il forte interesse del Borussia Dortmund, in Premier League invece sono interessati Chelsea e Arsenal. A fare gola, oltre ai gol, è la clausola rescissoria da 17,5 milioni. Tra commissioni e ingaggio poi l'investimento complessivo sarebbe superiore, ma in casa Milan c'è la convinzione di limare le cifre e chiudere a condizioni vantaggiose. Ma le novità di mercato non sono ancora finite. Ore di fuoco, il Milan lavora al colpaccio: "C'è l'accordo!" Sky Sport dà l'annuncio in diretta <<<