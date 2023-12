Galli: “A Donnarumma manca una concorrenza agguerrita! In Nazionale…”

Giovanni Galli ha commentato il periodo vissuto dall’ex giocatore del Milan, Gigi Donnarumma. Queste le sue considerazioni

L’ex portiere del Milan, Giovanni Galli, ha parlato di un altro ex rossonero. Nell’intervista rilasciata a Gr Rai ha infatti commentato il periodo vissuto da Donnarumma.

Queste le sue considerazioni sul portiere azzurro: “Forse un po’ di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più. Donnarumma e Vicario sono la fotografia di chi ha avuto davanti a sé un’autostrada come il primo e di chi ha dovuto fare la Via Crucis come il secondo. È partito riserva, qualche presenza a Cagliari, la serie B e la Serie A a Empoli e quindi l’esplosione”.

Se dovrebbe alternarsi con Vicario in Nazionale: “Alternanza in nazionale? Può darsi. Spalletti deve tutelare inizialmente Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come Vicario. Quando si è il portiere della Nazionale e uno dei primi al mondo, è logico che ogni errore venga amplificato. La grandezza del portiere, mi riferisco a Zoff e Buffon, è stata la continuità, su loro potevi sempre contare. Probabilmente oggi si gioca troppo, ricaricare le energie mentali non è così semplice. È più difficile mantenere quella linearità”.

