Scelte ancora obbligate in vista di Atalanta vs Milan

Stefano Pioli sarà ancora costretto a mettere mano all'inventiva in vista di Atalanta vs Milan. Il punto...

Stefano Pioli dovrà ancora fare scelte obbligate in vista di Atalanta vs Milan di sabato alle ore 18. Il tecnico rossonero dovrà correre di nuovo ai ripari per la sfida del Gewiss Stadium valida per la 15esima giornata di Serie A.

Scelte obbligate per lui — In difesa è molto probabile che verranno schierati ancora Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Alessandro Florenzi. Dalle parti di Milanello di augurano di recuperare al 100% Simon Kjaer in vista del Newcastle. Anche Rafa Leao potrebbe partire dalla panchina così da essere preservato in vista della Champions League. Staremo a vedere le scelte finali.

