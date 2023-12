News Milan / Follia Theo, sta girando una voce: “Dicono che…” | Calciomercato

1 di 2 Mercato in fermento per il Milan

I prossimi saranno mesi davvero importanti per il futuro del Milan e in chiave calciomercato. La sensazione generale infatti è che in casa rossonera potrebbe andare in scena un nuovo ribaltone generale che potrebbe coinvolgere sia la guida tecnica (Pioli potrebbe concretamente chiude il proprio ciclo sulla panchina del Diavolo), sia la rosa.