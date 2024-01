Gabbia a Milan TV: “Domani dobbiamo portare a casa i tre punti”

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a Milan TV in vista del match di domani contro l'Empoli. Le sue parole...

"Una partita difficile, che giocheremo alle 12.30 su un campo difficile e contro un avversario tosto e che si gioca la salvezza. Dobbiamo prendere la partita nel miglior modo e cercare di mettere in campo la miglior versione di noi stessi e portare a casa i tre punti". Queste le parole in esclusiva a Milan TV dove ha parlato il difensore del diavolo Matteo Gabbia .

