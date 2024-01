Calciomercato, Milan ribaltato: ecco la formazione con Conte in panchina

Stando alle ultime news che stanno circolando in ambiente Milan in queste ore, quella di Antonio Conte sarebbe una candidatura assolutamente concreta e plausibile per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Esperti di calciomercato e non solo confermano questo flirt tra il Diavolo e il tecnico italiano, che avrebbe messo in cima alle proprie preferenze proprio il Milan. Insomma, Conte potrebbe veramente essere l'erede di Stefano Pioli in vista della stagione 2024/2025. E ovviamente, con Conte in panchina, la formazione rossonera cambierebbe profondamente volto, sia negli interpreti che nel modulo.