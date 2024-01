Milan, trovata intesta con il Verona per Terracciano. Ora tutto su Brassier

Il Milan è riuscito a trovare un accordo con il Verona per prendere Terracciano a gennaio. Ora si lavora per arrivare a Brassier

Il Milan è pronto a chiudere il secondo colpo del suo mercato di gennaio, dopo aver riportato Matteo Gabbia in rossonero dal prestito. Nella giornata di ieri i dirigenti meneghini hanno chiuso per il primo vero rinforzo di questa sessione di mercato.

Si tratta di Filippo Terracciano, classe 2003 dell’Hellas Verona, che fa da terzino ma anche da mezzala. Ieri pomeriggio il Milan ha piazzato l’accelerata decisiva e ha chiuso l’operazione per 4,5 milioni di euro più uno di bonus. Il Verona riceverà inoltre il 10% dalla futura rivendita. Il giovane ha le sembianze di Florenzi, potendo giocare come laterale di destra e di sinistra, ma sapendosi adattare come terzo o quinto di difesa.