La frecciatina di Frey: “Quel campionato non lo ha vinto il Milan…”

L'inizio della stagione ormai è imminente. Per questo è tempo di fare previsioni sulle ambizioni dei grandi club. Sebastien Frey , intervenuto sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, ha espresso la sua opinione sull' Inter e il Milan .

Le parole dell'ex portiere: "Gli obiettivi sono importanti, bisogna riportare a casa lo Scudetto e provare ad andare avanti in Champions League. La prima stagione non è la più importante, è la seconda, quella dove bisogna confermarsi. Io purtroppo ho vinto poco a livello di squadra. Ma posso garantire che quando vinci, l’emozione è così bella che, più vinci e più vuoi vincere. Hai sempre una fame sensazionale. Un campionato non lo ha vinto il Milan, lo ha perso l'Inter. E questo lo dicono tutti".