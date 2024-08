Calciomercato Milan, non solo Fofana: svelato un nome totalmente a sorpresa

Senza ombra di dubbio Fofana è e rimane l'obiettivo di calciomercato numero uno per il centrocampo del Milan. I rossoneri continuano a sperare che il Monaco ceda e che l'ultimo rilancio di Moncada possa risultare decisivo. Dalla Francia intanto arriva la notizia della non convocazione di Fofana da parte del club del principato per il Trofeo Gamper contro il Barcellona. Un segnale importante, ma non definitivo. Mentre si attendono dunque novità e sviluppi sul fronte Fofana, il Milan continua a sondare il mercato internazionale alla ricerca di possibili alternative di spessore. Nello specifico, sarebbero ben 5 i profili individuati dai rossoneri e in queste ore è anche spuntato a sorpresa un nome completamente nuovo: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<