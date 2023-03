Fontana: “Incontro con Cardinale positivo, in un paio di settimane…”

“Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura (area dell’ippodromo)”. Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull’ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere me lo devono formalmente confermare. Sull’area di La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto – ha aggiunto – loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento”.